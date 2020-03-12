Шестой матч серии плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и московским «Динамо» (2-3) пройдёт без зрителей, сообщается на официальном сайте лиги. По информации «Чемпионата», если для определения победителя потребуется седьмой матч, он также пройдёт без зрителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому массовые мероприятия в столице получили численное ограничение в 5000 человек. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Первые два матча серии остались за командой Владимира Крикунова. В домашних матчах подопечные Олега Знарка смогли восстановить равновесие. Однако пятый матч противостояния снова выиграли динамовцы. Шестой матч московского дерби состоится сегодня, 12 марта, на домашнем льду красно-белых. Начало встречи — в 19:30 мск.