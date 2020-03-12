Капитан «Локомотива» Кронвалль покинет клуб после восьми сезонов в Ярославле

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль покинет ярославский клуб в межсезонье. Контракт игрока был рассчитан до 30 апреля 2020 года и продлён не будет.
В нынешнем сезоне 37-летний защитник принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «-6» и 49 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф на счету Стаффана 1 (0+1) очко при полезности «-2».
За восемь сезонов в клубе хоккеист провёл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очко. Кронвалль является самым результативным легионером в истории клуба. До «Локомотива» Стаффан в сезоне-2011/2012 защищал цвета «Северстали». В общей сложности в КХЛ шведский защитник сыграл 553 матча, забросив 59 шайб и сделав 161 голевую передачу.
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