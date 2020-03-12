Кинэн: сказал вратарям «Чикаго», что играть будет Третьяк, потому что он всё ещё лучше вас

Бывший тренер клубов НХЛ и КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Майк Кинэн поделился воспоминаниями о совместной работе с Владиславом Третьяком.
«Помню, как в начале 1990-х в «Чикаго» тренером вратарей стал знаменитый Владислав Третьяк. К моему удивлению, он согласился у нас работать. У нас тогда в составе были голкиперы Жак Клутье, Эд Белфор и Джимми Уэйт, которого я прозвал Джимми Лэйт, потому что он всегда опаздывал.
Владислав здорово принялся за работу, показывал парням упражнения, необходимую гимнастику, занимался бросками. Как-то раз я специально собрал всю команду и сделал объявление, которое было обращено к голкиперам. «У меня для вас две новости. Хорошая — теперь с нами работает Владислав Третьяк. Плохая — он всё ещё играет лучше, чем вы, поэтому именно он выйдет на следующий матч в воротах». На самом деле Третьяк здорово помог Белфору, помог ему сделать хорошую карьеру», — сказал Кинэн в интервью The Hockey News.
- 12 марта 2020
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