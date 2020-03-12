Хартикайнен после победы в серии с «Авангардом» выложил фото с куриными крылышками

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен после победы в четвертьфинальной серии Восточной конференции с «Авангардом» (4-2) выложил фотографию с куриными крылышками.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Теэму Хартикайнена.

«Из какого пистолета вы стреляли в этот фастфуд? Отличные охотничьи навыки», — отреагировала пресс-служба омского клуба на пост Хартикайнена.

Финский форвард продолжил традицию, которую сам же и начал в прошлом сезоне. После победы в первом раунде прошлого плей-офф, в котором уфимский клуб обыграл магнитогорский «Металлург», Теэму опубликовал фото с охоты на лис. Во втором раунде Кубка Гагарина—2019 подопечные Николая Цулыгина переиграли «Автомобилист», а Хартикайнен выложил фото с охоты на лося.