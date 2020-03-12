Крикунов: Афиногенов слёг с температурой 38,6. Никакого коронавируса у него нет
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал почему нападающий бело-голубых Максим Афиногенов не сыграет в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком».
«Он слёг с температурой, у него 38,6, поэтому не играет. Никакого коронавируса у него нет», — сказал Крикунов в эфире КХЛ ТВ.
«Динамо» ведёт в противостоянии со счётом 3-2. Шестая встреча состоится сегодня, 12 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В серии со «Спартаком» Афиногенов провёл 2 матча. В пятой игре, в которой бело-голубые одержали победу со счётом 4:1, 40-летний нападающий отметился заброшенной шайбой. В регулярном чемпионате он провёл 37 матчей, в которых набрал 10 (8+2) очков.
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