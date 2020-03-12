Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал решение лиги приостановить проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

«Сезон-2019/2020 поставлен на паузу, начиная с сегодняшних матчей. НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, при этом готовясь к любому возможному развитию событий, но не принимая поспешных, невзвешенных решений. Однако, после того, как игрок НБА был диагностирован с коронавирусом, и потому что многие клубы НХЛ делят арены и раздевалки с командами НБА, высока вероятность, что рано или поздно кто-то в НХЛ тоже заразится. Сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи.

Мы продолжим мониторить ситуацию и призываем игроков и других членов хоккейного сообщества принимать разумные меры предосторожности, включая самокарантин, если это необходимо. Наша цель – возобновить сезон, как только это станет оправданным, чтобы мы могли закончить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю», — говорится в заявлении Беттмэна, опубликованном на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

НХЛ приостановила сезон-2019/2020 из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020