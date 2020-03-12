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«Приехали в русский магазин за гречкой». Жена Овечкина — о нехватке продуктов в США

«Приехали в русский магазин за гречкой». Жена Овечкина — о нехватке продуктов в США
Хоккей / НХЛ 0

Анастасия, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах США, которая связана с распространением по стране коронавируса. Власти рекомендуют людям меньше контактировать друг с другом, избегать общественных мест и реже выходить на улицу.

«Мы приехали в русский магазин за гречкой, здесь есть продукты, не то что в их американских супермаркетах. Практически нет туалетной бумаги, консервов, макарошек. Вообще ничего нет, но здесь пока всё есть», — сказала Овечкина, показав полки русского магазина в «инстаграм-сториз».

Видео доступно на «Чемпионате».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.

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