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АХЛ, CHL и USHL приостановили чемпионаты

АХЛ, CHL и USHL приостановили чемпионаты
Хоккей / АХЛ 0

Американская хоккейная лига (АХЛ), главная юниорская лига Канады (CHL) и главная юниорская лига США (USHL) приостановили проведение чемпионатов из-за угрозы распространения коронавируса.

Сегодня, 12 марта, аналогичное решение приняла Национальная хоккейная лига.

Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки, а сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены. Кроме того, стартовый этап сезона североамериканской гоночной серии IndyCar точно пройдёт без зрителей.

В этом сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

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