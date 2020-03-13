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ИИХФ подтвердила отмену юниорского чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

ИИХФ подтвердила отмену юниорского чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своём сайте официально подтвердила отмену юниорского чемпионата мира (U18) из-за пандемии коронавируса. Турнир должен был пройти в Анн-Арборе (США) с 16 по 26 апреля.

Вчера, 12 марта, было объявлено о приостановке сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Президент США Дональд Трамп запретил пересекать границу страны людям, прибывшим из Шенгенской зоны.

Ранее Международная федерация хоккея из-за угрозы распространения коронавируса уже отменила женский чемпионат мира в Канаде. Решение было принято на телеконференции 7 марта. Отмена чемпионата предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией. Женский чемпионат мира 2020 года должен был состояться в Галифаксе и Труро и стартовать 31 марта. Также ИИХФ отменила ещё несколько турниров в низших дивизионах.

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