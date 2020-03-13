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СКА обратился к болельщикам, купившим билеты на матчи с «Йокеритом»

СКА обратился к болельщикам, купившим билеты на матчи с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба СКА опубликовала официальное заявление по поводу проведения ближайших матчей плей-офф КХЛ с финским «Йокеритом» в Санкт-Петербурге без зрителей.

«Дорогие друзья! С 16 марта до 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

В связи с этим хоккейный клуб СКА сообщает, что все ранее приобретённые билеты на матчи плей-офф второго раунда в Ледовом дворце аннулируются, а их стоимость будет возвращена болельщикам в полном объёме.

Возврат средств для абонементов «Всё включено» будет рассчитан отдельно.

СКА играет для болельщиков. Заполненный на протяжении всего сезона Ледовый помогал команде идти вперёд и побеждать. Ваша поддержка всегда была и остаётся важнейшей частью жизни СКА, но клуб осознаёт всю важность сложившейся ситуации, и главное для нас – ваши безопасность и здоровье.

Мы просим вас с пониманием отнестись к этим обстоятельствам, а также с особым вниманием и серьёзностью подходить к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Все наши матчи в Санкт-Петербурге и Ленобласти будут транслироваться на официальном сайте.

Команда настроена только на победу, и мы всегда чувствуем вашу поддержку! Надеемся, в скором времени ситуация улучшится и мы снова увидим полные трибуны в Ледовом», — говорится на сайте питерской команды.

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