Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 13 марта 2020 года

Сегодня, 13 марта, в Высшей хоккейной лиге состоялись два матча второго раунда плей-офф.
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Тюменский «Рубин» на льду домашнего дворца спорта принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. В составе «Рубина» по шайбе забросили Денис Ячменёв, Михаил Железнов, Андрей Рычагов, Егор Бабенко и Егор Попов. У «Югры» отличились Павел Махановский и Сергей Телегин. Тюменская команда повела в серии со счётом 2-0. Следующий матч команды проведут 16 марта.
Альметьевский «Нефтяник» на выезде с крупным счётом обыграл санкт-петербургское «Динамо» — 4:1. Победу гостям принесли точные броски Александра Сорокина, Даниэля Насыбуллина, Станислава Альшевского и Михаила Мокина. У «Динамо» единственную шайбу забросил Никита Пухов. После этого матча счёт в серии стал равный — 1-1. Следующую игру команды проведут также 16 марта.
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