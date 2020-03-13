Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 13 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 13 марта 2020 года
Хоккей / ВХЛ 0

Сегодня, 13 марта, в Высшей хоккейной лиге состоялись два матча второго раунда плей-офф.

Календарь плей-офф ВХЛ доступен на «Чемпионате»

Тюменский «Рубин» на льду домашнего дворца спорта принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2. В составе «Рубина» по шайбе забросили Денис Ячменёв, Михаил Железнов, Андрей Рычагов, Егор Бабенко и Егор Попов. У «Югры» отличились Павел Махановский и Сергей Телегин. Тюменская команда повела в серии со счётом 2-0. Следующий матч команды проведут 16 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2020, пятница. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
5 : 2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Ячменёв (Фаст, Бабенко) – 14:08' (5x4)   2:0 Железнов (Ядроец) – 21:55' (5x5)   3:0 Рычагов (Иванов, Попов) – 22:47' (5x5)   4:0 Бабенко (Горбунов, Калашников) – 23:25' (5x5)   4:1 Махановский (Волков, Фищенко) – 41:11' (5x4)   4:2 Телегин (Дугин, Беляев) – 46:52' (5x5)   5:2 Попов (Рычагов) – 57:56' (en)

Альметьевский «Нефтяник» на выезде с крупным счётом обыграл санкт-петербургское «Динамо» — 4:1. Победу гостям принесли точные броски Александра Сорокина, Даниэля Насыбуллина, Станислава Альшевского и Михаила Мокина. У «Динамо» единственную шайбу забросил Никита Пухов. После этого матча счёт в серии стал равный — 1-1. Следующую игру команды проведут также 16 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Сорокин (Салахов, Насыбуллин) – 03:35' (5x5)   0:2 Насыбуллин (Гильманов) – 21:24' (5x5)   0:3 Альшевский (Мокин, Альшевский) – 33:39' (5x5)   1:3 Пухов (Гаврус) – 35:02' (5x4)   1:4 Мокин (Салахов) – 58:40' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020