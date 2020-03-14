Вихарев: «Адмирал» уверенно шёл в зоне плей-офф, возможно, нас перехвалили

Нападающий «Адмирала» Денис Вихарев подвёл итоги выступления своей команды в минувшем сезоне, а также рассказал об опыте игры на фланге.



«Для «Адмирала» сезон закрылся почти две недели назад. У нас едва ли не половина команды завершала чемпионат с травмами. Меня отпустили в родной Череповец, восстанавливаюсь. Плюс стараюсь следить за плей-офф КХЛ, всё-таки мы две трети чемпионата шли в кубковой зоне и обыгрывали практически все команды, которые сейчас претендуют на Кубок Гагарина.



Что не получилось на финише чемпионата? Травмы, эпидемии и очень напряженный календарь — всё это не оправдания. В первой половине сезона команда показывала отличный атакующий хоккей, мы взяли очки практически у всех фаворитов, уверенно шли в зоне плей-офф, нас все хвалили — и, может, перехвалили. В итоге зимой мы сбавили темп, как, впрочем, и все клубы Дальнего Востока, например, «Куньлунь». Обидно, но это хороший урок на будущее.



Осенью мы точно прыгнули на пару голов выше. Наверное, где-то немного переоценили свои силы, подумали, что и дальше клубы-лидеры будут расступаться. Это была наша ошибка.



Это был мой лучший сезон в карьере. С самого начала почувствовал ритм — в звене с нашими лидерами, с капитаном Константином Глазачевым. Потом тренерский штаб перевёл из центра второго звена на край первого — к Бакошу и Юнгу. Получил много игрового времени, благодаря партнерам набирал очки.



Чувствую, что за этот сезон прилично добавил, но настроение, конечно, подпортил финиш чемпионата.



Легко ли я, как центрфорвард, согласился играть на фланге? Состоялся разговор с Сергеем Александровичем Светловым. Он постоянно общался с игроками, искал различные варианты для усиления, и сказал, что видит меня с легионерами в ударной тройке. Благодарен тренеру за такой ход. Он принёс много дополнительных очков и бесценного опыта. Раньше мне была наиболее привычна роль центрального, но с Бакошем мы постоянно менялись флангами, так что теперь я и правый, и левый крайний.

В Интернете я видел некоторые голы Сергея Александровича за сборную СССР, он был суперфорвардом — легким, цепким, забивным. Если меня сравнивают с ним, то очень круто!» — приводит слова Вихарева Russia-Hockey.ru.