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«Рейнджерс» подписал контракт с защитником К'Андре Миллером

«Рейнджерс» подписал контракт с защитником К'Андре Миллером
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал стандартный контракт новичка с защитником К'Андре Миллером. Соглашение рассчитано на три года, сообщает New York Post.

20-летний американец был выбран под общим 22-м номером на драфте 2018 года. В нынешнем сезоне выступал за команду университета Висконсина и в 36 матчах забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач.

Контракт с игроком начнёт действовать с сезона-2020/2021. Средняя годовая зарплата Миллера составит $ 1,275 млн.

В составе молодёжной сборной США Миллер принимал участие в МЧМ-2020. В 5 встречах он отдал 2 результативные передачи. Примечательно, что игрок начинал карьеру на позиции нападающего.

Напомним, 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

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