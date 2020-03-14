«Рейнджерс» подписал контракт с защитником К'Андре Миллером

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал стандартный контракт новичка с защитником К'Андре Миллером. Соглашение рассчитано на три года, сообщает New York Post.



20-летний американец был выбран под общим 22-м номером на драфте 2018 года. В нынешнем сезоне выступал за команду университета Висконсина и в 36 матчах забросил 7 шайб и отдал 11 результативных передач.



Контракт с игроком начнёт действовать с сезона-2020/2021. Средняя годовая зарплата Миллера составит $ 1,275 млн.



В составе молодёжной сборной США Миллер принимал участие в МЧМ-2020. В 5 встречах он отдал 2 результативные передачи. Примечательно, что игрок начинал карьеру на позиции нападающего.



Напомним, 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.