Бобков: приходят ли во снах 20 пропущенных шайб в плей-офф? От этого не абстрагироваться

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков рассказал, как команда изменилась за прошедший сезон, а также оценил выступление омского коллектива в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф Кубка Гагарина.

«Думаю, сезон в этом году прошёл более ровно, чем прошлый, то есть слишком сильных спадов у нас не было. Единственное, конечно, в конце сезона, самый сильный спад у нас был. Может быть, поэтому к плей-офф не подошли в оптимальной форме, в которой хотелось бы.

Команда изменилась по сравнению с предыдущем сезоном, остался ли в ней прежний дух? Да. Всегда есть ребята, которые команду поддерживают в хорошем настроении в раздевалке. К сожалению, может быть, Максима Чудинова нам не хватало очень сильно, именно в раздевалке. Жаль, что так рано у него была травма, и сейчас только он восстановился полностью, уже тренируется. Но Макса в поездках нам очень сильно не хватало, то есть в раздевалке царила бы намного более добротная атмосфера с ним!

Серия с «Салаватом»… Как можно оценивать, когда 20 голов за шесть игр? Серия проиграна, болельщики, конечно же, недовольны, но оценивая каждую игру отдельно — понятно, что были и свои голы. Качели были настолько сильными, что мы выиграли первую игру, забили пять, а потом проиграли. Потом опять они забили пять — мы забили пять. Тут просто непонятно, что происходит, как шайба находит места, чтобы пролететь, но, к сожалению, Уфа выиграла больше. Комментировать что-то тяжело. Нужно сесть, всё переосмыслить, пересмотреть повнимательнее. Но как можно оценивать игру, когда вылетели в первом раунде? Конечно же, неудовлетворительно.

Знали, как они играют, просто не получилось сдержать в определённых моментах. Были переломные моменты в играх, когда можно было поймать, но, к сожалению, не получалось.

Приходят ли все эти 20 шайб в памяти и во снах? От этого не абстрагироваться. Это было, уже, так скажем, прошло, этого не изменить. Ходить и дуться насчёт этого смысла нет. Когда мы выигрываем какие-то серии — не ходим и не радуемся каждый день: «Ой, мы выиграли серию, всё классно!», а спокойно настраиваемся на следующий день. Так же и с поражениями: поражение прошло — да, обидно, тяжело. Нужно понять, что это хоккей, это жизнь, прошлый день, нужно готовиться к следующему. Поэтому проанализируем, подумаем, что мы сделали не так, где-то подготовка, может быть, была неправильной, и будем двигаться дальше.

В отпуске после тренировок конечно же, домой слетаю, к семье. А с коронавирусом вряд ли куда-то получится ещё полететь. А так тренироваться буду и готовиться», — приводит слова Бобкова официальный сайт клуба.