Источник: КХЛ проведёт совещание по поводу переноса Кубка Гагарина 17 марта

В Континентальной хоккейной лиге пройдёт совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за коронавируса. Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».



По данным источника, совещание назначено на 17 марта, когда должны начаться матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Первые игры на этот день запланированы в парах «Барыс» — «Сибирь» и СКА — «Йокерит».



Напомним, в Москве установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – с 16 марта с числом участников более 1 тысячи человек.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.