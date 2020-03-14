Источник: КХЛ проведёт совещание по поводу переноса Кубка Гагарина 17 марта

В Континентальной хоккейной лиге пройдёт совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за коронавируса. Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
По данным источника, совещание назначено на 17 марта, когда должны начаться матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Первые игры на этот день запланированы в парах «Барыс» — «Сибирь» и СКА — «Йокерит».
Напомним, в Москве установлен запрет на проведение спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – с 16 марта с числом участников более 1 тысячи человек.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
- 14 марта 2020
-
15:12
-
15:02
-
14:23
-
14:10
-
14:05
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:35
-
13:21
-
13:12
-
12:48
-
11:58
-
11:45
-
10:56
-
10:42
-
10:39
-
10:35
-
10:07
-
09:53
-
09:44
-
09:08
-
08:54
-
08:31
-
07:52
-
07:48
-
05:22
-
03:38
-
00:03
- 13 марта 2020
-
23:57
-
23:06
-
22:53
-
22:21
-
21:58
-
21:32