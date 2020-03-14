«Йокерит» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, информирует официальный сайт клуба. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА. Напомним, ранее об этом сообщил «Чемпионат».



Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» — 4-0.



Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.



Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

КХЛ не хочет скандала. Лига уговаривает «Йокерит» не сниматься с плей-офф Чтобы перенести игры Кубка Гагарина на две недели.