«Йокерит» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, информирует официальный сайт клуба. Команда не будет проводить матчи второго раунда с санкт-петербургским СКА. Напомним, ранее об этом сообщил «Чемпионат».
Напомним, финский «Йокерит» в первом раунде плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» — 4-2, а СКА выбил из розыгрыша Кубка Гагарина подмосковный «Витязь» — 4-0.
Серия СКА — «Йокерит» должна была начаться 17 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
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