Защитник «Пеликанс» Щемеров: в Финляндии нет никакой паники, в химзащите никто не ходит

Российский защитник финского клуба «Пеликанс» Александр Щемеров прокомментировал ситуацию с отменой чемпионата Финляндии и рассказал о ситуации в этой стране.



«У нас всё спокойно. Конечно, все расстроены, что не доиграли регулярный чемпионат. Оставался всего один матч, и отменили плей-офф. Решение окончательное, чемпиона не будет, все путёвки на Кубок Шпенглера и в Лигу чемпионов будут выдаваться исходя из таблицы, которая есть сейчас. Рекомендации нам дали простые — мыть руки, использовать антисептики. Каких-то страшных санкций не было, всё в штатном режиме.



В социальных сетях пишут про панику в Финляндии, где народ скупает продукты? Могу то же самое сказать про страны, в которых не был, но за ситуацией в которых смотрю по Интернету. Я сейчас нахожусь в Финляндии и не вижу никакой паники. Всё спокойно, никаких масок, никакого дефицита — на пятилетку вперёд никто продуктами не запасается. Мне кажется, это больше надумано. Конечно, люди стараются соблюдать предосторожность, но никто не ходит по улицам в химзащите, пустых прилавков тоже нет.



Можно ли было доиграть сезон? Считаю, меры приняты правильные. Можно играть при пустых трибунах, можно не пустить СМИ в раздевалки. Но не забывайте, что у всех игроков есть семьи, близкие, дети. Если кто-то приведёт на матч семью и заразится, будет катастрофа уже совсем другого масштаба, чем отмена чемпионата.



«Йокерит» снимается с плей-офф? Если честно, мы в «Пеликанс» это даже не обсуждали, нам это неинтересно. Команда выступает в другом чемпионате, в другой лиге, это нас не касается», — сказал Щемеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



22-летний Щемеров выступает в «Пеликанс» второй сезон (3 гола, 7 передач в 55 матчах регулярного чемпионата-2019/2020). На его счету 101 матч в КХЛ за «Автомобилист».

«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ. Теперь лига точно остановит сезон? LIVE НХЛ, чемпионаты в Европе, ЮЧМ. Теперь, видимо, коронавирус «закроет» и КХЛ.