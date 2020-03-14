Титов: с чего останавливать сезон КХЛ сейчас? Ситуация сложная, но не критическая

Экс-игрок сборной России и известный тренер Герман Титов выразил уверенность, что плей-офф КХЛ нужно продолжать, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
«Весь мир озабочен проблемой коронавируса. Во всех странах предпринимаются меры, чтобы остановить его распространение. Считаю, нужно быть последовательными в своих действиях. Если в России продолжает работать метрополитен, который перевозит миллионы жителей и гостей столицы, то почему нужно приостанавливать чемпионат КХЛ? Заразиться можно везде и чем угодно. Решили же продолжить серию «Динамо» — «Спартак». С чего приостанавливать сезон сейчас? Ситуация сложная, но не критичная. Угрозы жизни ни для кого нет. Думаю, чемпионат нужно продолжать. Если нужно, проводить матчи без зрителей. А те, кто хочет поболеть за свои команды, пусть включат телевизор и посмотрят. Раз уж такая возникла в мире проблема», — сказал Титов «Чемпионату»
- 14 марта 2020
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