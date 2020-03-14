Марьямяки: «Йокерит» страшно хочет играть, но решение сняться с плей-офф было необходимым

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал отказ клуба от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом.



«Мы всё тщательно обдумали. Все страшно хотят играть, но это решение было необходимым. Другого варианта у нас не было. Настроения в команде не самые лучшие. Конечно, нам тяжело, но здоровье важнее всего, такова жизнь. КХЛ — великолепная лига, и мы — её часть. Это решение было принято из-за ситуации в Финляндии. Что есть, то есть. Это только хоккей», — приводит слова тренера Iltalehti.



Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.

«Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ. Теперь лига точно остановит сезон? LIVE НХЛ, чемпионаты в Европе, ЮЧМ. Теперь, видимо, коронавирус «закроет» и КХЛ.