Марьямяки: «Йокерит» страшно хочет играть, но решение сняться с плей-офф было необходимым

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал отказ клуба от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом.
«Мы всё тщательно обдумали. Все страшно хотят играть, но это решение было необходимым. Другого варианта у нас не было. Настроения в команде не самые лучшие. Конечно, нам тяжело, но здоровье важнее всего, такова жизнь. КХЛ — великолепная лига, и мы — её часть. Это решение было принято из-за ситуации в Финляндии. Что есть, то есть. Это только хоккей», — приводит слова тренера Iltalehti.
Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
- 14 марта 2020
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:54
-
20:38
-
19:50
-
19:25
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:26
-
17:59
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:50
-
15:38
-
15:12
-
15:02
-
14:23
-
14:10
-
14:05
-
13:59
-
13:55
-
13:49
-
13:35
-
13:21
-
13:12
-
12:48
-
11:58
-
11:45
-
10:56
-
10:42
-
10:39