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Нужно ли останавливать сезон КХЛ?

Нужно ли останавливать сезон КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения. Таким образом, «Барыс» лишён домашней арены на матчи полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Сибирью».

Заявление КХЛ о ситуации в чемпионате

Вчера стало известно о решении финского «Йокерита» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ на фоне распространения коронавируса. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужно ли останавливать сезон КХЛ?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Старт второго раунда плей-офф КХЛ на данный момент намечен на 17 марта. «Барыс» должен был принять в Нур-Султане «Сибирь», а СКА в Санкт-Петербурге сыграть с «Йокеритом».

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