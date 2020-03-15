Нужно ли останавливать сезон КХЛ?
Сегодня, 15 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения. Таким образом, «Барыс» лишён домашней арены на матчи полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Сибирью».
Заявление КХЛ о ситуации в чемпионате
Вчера стало известно о решении финского «Йокерита» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ на фоне распространения коронавируса. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Нужно ли останавливать сезон КХЛ?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Старт второго раунда плей-офф КХЛ на данный момент намечен на 17 марта. «Барыс» должен был принять в Нур-Султане «Сибирь», а СКА в Санкт-Петербурге сыграть с «Йокеритом».
«В хоккей нужно играть для людей». Директор шведской лиги — о завершении чемпионата
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