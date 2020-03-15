«В хоккей нужно играть для людей». Директор шведской лиги — о завершении чемпионата
Генеральный директор SHL Майкл Маршалл заявил, что попросил Федерацию хоккея Швеции о досрочном завершении чемпионата. Ранее шведская лига остановила проведение плей-офф до 24 марта.
«Учитывая нормативные рекомендации, состояние здоровья игроков, а также ответственность каждого за предотвращение распространения коронавируса, мы попросили Федерацию хоккея Швеции прекратить плей-офф этого года. В хоккей нужно играть для людей. А если это невозможно и всё ещё остаётся риск заражения, значит, другого выхода нет», — цитирует Маршалла Ilta-Sanomat.
Таким образом, в случае положительного решения шведской федерации Континентальная хоккейная лига останется единственной лигой в мире, которая продолжает проводить соревнования.
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