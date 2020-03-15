Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«В хоккей нужно играть для людей». Директор шведской лиги — о завершении чемпионата

«В хоккей нужно играть для людей». Директор шведской лиги — о завершении чемпионата
Хоккей / Прочие 0

Генеральный директор SHL Майкл Маршалл заявил, что попросил Федерацию хоккея Швеции о досрочном завершении чемпионата. Ранее шведская лига остановила проведение плей-офф до 24 марта.

«Учитывая нормативные рекомендации, состояние здоровья игроков, а также ответственность каждого за предотвращение распространения коронавируса, мы попросили Федерацию хоккея Швеции прекратить плей-офф этого года. В хоккей нужно играть для людей. А если это невозможно и всё ещё остаётся риск заражения, значит, другого выхода нет», — цитирует Маршалла Ilta-Sanomat.

Таким образом, в случае положительного решения шведской федерации Континентальная хоккейная лига останется единственной лигой в мире, которая продолжает проводить соревнования.

Титов: с чего останавливать сезон КХЛ сейчас? Ситуация сложная, но не критическая
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020