«В хоккей нужно играть для людей». Директор шведской лиги — о завершении чемпионата

Генеральный директор SHL Майкл Маршалл заявил, что попросил Федерацию хоккея Швеции о досрочном завершении чемпионата. Ранее шведская лига остановила проведение плей-офф до 24 марта.

«Учитывая нормативные рекомендации, состояние здоровья игроков, а также ответственность каждого за предотвращение распространения коронавируса, мы попросили Федерацию хоккея Швеции прекратить плей-офф этого года. В хоккей нужно играть для людей. А если это невозможно и всё ещё остаётся риск заражения, значит, другого выхода нет», — цитирует Маршалла Ilta-Sanomat.

Таким образом, в случае положительного решения шведской федерации Континентальная хоккейная лига останется единственной лигой в мире, которая продолжает проводить соревнования.