Каюмов — болельщикам «Локомотива»: рано или поздно мы всё равно заберём эту чашку

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов после вылета команды в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина обратился к болельщикам ярославской команды.



«Хотелось бы выразить слова благодарности нашим самым лучшим болельщикам! Спасибо вам за эмоции! Рано или поздно мы всё равно заберём эту чашку», — приводит слова Каюмова пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

«Локомотив» в первом раунде плей-офф уступил в серии финскому«Йокериту» — 2-4. Клуб из Хельсинки вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина. Серия второго раунда СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта. Однако накануне финская команда из-за угрозы распространения коронавируса отказалась от участия в плей-офф КХЛ.

В регулярном чемпионате Каюмов провёл за «Локомотив» 60 матчей, в которых набрал 25 (16+9) очков. В серии плей-офф с «Йокеритом» на его счету две шайбы.