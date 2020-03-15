Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 15 марта 2020 года

Сегодня, 15 марта, в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) состоялись два матча второго раунда плей-офф.
Календарь плей-офф ВХЛ доступен на «Чемпионате».
Ташкентский «Хумо» в Воскресенске, куда перенесены домашние игры команды из-за коронавируса, принимал московскую «Звезду». Встреча закончилась победой гостей с сухим счётом 2:0. В составе «армейцев» по шайбе забросили Артём Чмыхов и Максим Соркин. Московская команда повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч команды проведут завтра, 16 марта.
Казанский «Барс» на домашнем льду с крупным счётом обыграл санкт-петербургский клуб «СКА-Нева» — 4:1. Победу гостям принесли точные броски Ильи Сафонова, Кирилла Адамчука, Марка Марина и Данила Воеводина. У питерцев единственную шайбу забросил Иван Володин. После этого матча казанцы ведут в серии — 3-0. Следующую игру команды проведут также 16 марта.
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