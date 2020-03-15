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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 15 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в ВХЛ 15 марта 2020 года
Хоккей / ВХЛ 0

Сегодня, 15 марта, в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) состоялись два матча второго раунда плей-офф.

Календарь плей-офф ВХЛ доступен на «Чемпионате».

Ташкентский «Хумо» в Воскресенске, куда перенесены домашние игры команды из-за коронавируса, принимал московскую «Звезду». Встреча закончилась победой гостей с сухим счётом 2:0. В составе «армейцев» по шайбе забросили Артём Чмыхов и Максим Соркин. Московская команда повела в серии со счётом 2-1. Следующий матч команды проведут завтра, 16 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
15 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Хумо
Ташкент
Окончен
0 : 2
Звезда
Москва
0:1 Чмыхов (Рыжков) – 12:38' (5x4)   0:2 Соркин (Рыжков) – 35:48' (5x5)

Казанский «Барс» на домашнем льду с крупным счётом обыграл санкт-петербургский клуб «СКА-Нева» — 4:1. Победу гостям принесли точные броски Ильи Сафонова, Кирилла Адамчука, Марка Марина и Данила Воеводина. У питерцев единственную шайбу забросил Иван Володин. После этого матча казанцы ведут в серии — 3-0. Следующую игру команды проведут также 16 марта.

ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
15 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
4 : 1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Володин (Мироманов, Дергачёв) – 14:06' (5x5)   1:1 Сафонов (Фазылзянов, Кара) – 15:18' (5x5)   2:1 Адамчук (Фазылзянов, Воеводин) – 18:07' (4x3)   3:1 Марин (Марушев, Кара) – 38:37' (5x4)   4:1 Воеводин (Емец, Хапов) – 47:59' (5x5)
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