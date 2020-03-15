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«Анахайм» выставил форварда Шервуда на драфт отказов

«Анахайм» выставил форварда Шервуда на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

«Анахайм Дакс» выставил нападающего Кифера Шервуда на драфт отказов. Об этом сообщил североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Другие клубы НХЛ в течение 24 часов могут забрать хоккеиста. Если этого не произойдёт, он отправится в фарм-клуб «Дакс».

В этом сезоне 24-летний хоккеист сыграл 10 матчей в НХЛ, отметился одной передачей и заработал 6 минут штрафа. В розыгрыше Шервуд АХЛ провёл 22 игры, в которых забросил 16 шайб и записал в свой актив 7 ассистов.

«Анахайм» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

Напомним, 12 марта Национальная хоккейная лига приостановила проведение чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

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