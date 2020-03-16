Тренировку «Салавата Юлаева» пропустили Сошников, Хохряков и Солодухин

Уфимский «Салават Юлаев» провёл открытую тренировку, информирует «Горобзор». Занятие в общей группе пропустили травмированные хоккеисты Пётр Хохряков, Вячеслав Солодухин и Никита Сошников. Также на тренировке нет Алексея Семёнова.



Состав «Салавата Юлаева»:



вратари: Юха Метсола, Андрей Кареев, Владимир Сохатский;



защитники: Филип Ларсен, Григорий Панин, Павел Коледов, Захар Арзамасцев, Михаил Пашнин, Артём Сергеев, Станислав Гареев;



нападающие: Теэму Хартикайнен, Сакари Маннинен, Линус Умарк, Владислав Картаев, Алексей Кручинин, Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев, Владимир Жарков, Максим Майоров, Илья Крикунов, Эдуард Гиматов, Илья Баранов.



Напомним, на данный момент уже два клуба отказались от участия в плей-офф КХЛ — «Барыс» и «Йокерит».

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