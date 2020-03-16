Шипачёв — о коронавирусе: у нас много иностранцев, им нужно летать, а границы закрываются

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от возможной остановки сезона КХЛ из-за коронавируса.
«Всегда хочется играть с болельщиками, потому что мы играем для них, и без болельщиков хоккей вообще не тот. Лига примет какое-то решение и скажет нам его. Дальше уже будем думать. Мы сейчас тренируемся и готовимся, а дальше уже не наши вопросы. Скажут играть – будем играть, не скажут – не будем.
У нас много иностранцев в командах, границы закрываются, а им летать нужно. Все переживают из-за этого. Дождёмся, что сегодня нам скажут. Сегодня будет решение. Ситуация серьёзная. Иногда бывает не очень приятно. Пресса много говорит об этом, но есть же какие-то исследования, сколько людей заболело в России. Думаю, что ФХР и КХЛ владеют этой информацией и примут правильное решение.
У ЦСКА хорошее большинство, вратарь классно играет. У них много игроков, пять-шесть звеньев, которые классно играют. Хорошая команда у них. Когда пропускаешь первым от ЦСКА, тяжело становится играть. Если первым забить, уже есть шансы», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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