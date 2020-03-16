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В Словакии клубы-призёры отказались от медалей. Считают, что чемпион назван несправедливо

В Словакии клубы-призёры отказались от медалей. Считают, что чемпион назван несправедливо
Хоккей / Прочие 0

Серебряный призёр чемпионата Словакии братиславский «Слован» и бронзовый медалист «Кошице» приняли решение отправить врученные им медали обратно в лигу. Поводом для такого решения стало присуждение титула чемпиона команде «Банска-Быстрица», хотя чемпионат не был доигран из-за коронавируса.

«Уважаемый господин Линтнер, менеджмент и игроки «Кошице» единодушно согласились вернуть присланные вами бронзовые медали. Мы считаем ситуацию беспрецедентной и считаем, что решение было принято несправедливо», — говорится в письме на имя главы словацкой лиги Рихарда Линтнера. «Слован» также заявил, что не чувствует себя серебряным медалистом и не позволил бы публично вручать своим игрокам серебряные медали.

По итогам 55 матчей клуб «Банска-Быстрица» набрал 120 очков, у «Слована» — 108, у «Кошице» — 106.

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