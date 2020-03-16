Президент «Барыса» обратился к болельщикам после отказа клуба от участия в плей-офф КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев после того, как клуб официально отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом, обратился к болельщикам команды.
«Уважаемые болельщики хоккейного клуба „Барыс“, к сожалению, для всех нас сезон завершается совсем не так, как мы надеялись. По не зависящим от клуба причинам „Барыс“ вынужден завершить выступление в плей-офф Кубка Гагарина. В дело вмешалась пандемия коронавируса, и мы все должны в первую очередь позаботиться о здоровье для себя и своих близких.
Это был невероятно успешный и запоминающийся для «Барыса» сезон: впервые в истории команда заняла общее четвёртое место в таблице лиги, второй сезон подряд вышла в полуфинал плей-офф Восточной конференции, а клуб отпраздновал 20-летний юбилей.
От лица нашей организации, сотрудников, хоккеистов, тренерского штаба ХК «Барыс» благодарю вас за фантастическую поддержку, которую мы получали на протяжении всего года! Мы — одна семья! До встречи в новом сезоне!» — приводит слова Иванищева официальный сайт клуба.
Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за опасности эпидемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов.
Серия «Барыса» с «Сибирью» должна была стартовать 17 марта. Новосибирский клуб ранее подтвердил, что готов принять участие в Кубке Гагарина.
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