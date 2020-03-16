Молодёжное звено СКА сыграет за «СКА-Неву» в четвёртом матче серии плей-офф ВХЛ с «Барсом»

Пресс-служба клуба «СКА-Нева» опубликовала состав на четвёртый матч серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с «Барсом». Игра пройдёт сегодня, 16 марта, в Казани. Начало — в 18:30 мск.



В составе гостей сыграет молодёжное звено СКА: Марченко — И. Морозов — Подколзин.

Полный состав «СКА-Невы» доступен на странице команды в «Твиттере».



Напомним, вчера, 15 марта, «Барс» на домашнем льду с крупным счётом обыграл санкт-петербургский клуб «СКА-Нева» — 4:1. Победу гостям принесли точные броски Ильи Сафонова, Кирилла Адамчука, Марка Марина и Данила Воеводина. У питерцев единственную шайбу забросил Иван Володин. После этого матча казанцы ведут в серии — 3-0. В другом ташкентский «Хумо» уступил московской «Звезде» — 0:2.