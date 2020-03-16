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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 16 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 16 марта 2020 года
Хоккей / МХЛ 0

Сегодня, 16 марта, в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) состоялось два матча первого раунда плей-офф.

Уфимский «Толпар» принимал магнитогорских «Стальных Лисов» и одержал победу со счётом 5:1. В составе победителей дубль на счету Алексея Пустозёрова, по шайбе забросили Родион Амиров, Павел Елизаров и Егор Сучков. У «Стальных Лисов» единственный гол на счету Данила Пятина. «Толпар» выиграл серию — 3-2.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
16 марта 2020, понедельник. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
5 : 1
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Амиров (Газимов, Пашин) – 06:27' (5x4)   1:1 Пятин (Платонов, Шешин) – 35:26' (5x5)   2:1 Елизаров (Амиров) – 35:55' (5x5)   3:1 Пустозёров (Сучков) – 45:42' (5x5)   4:1 Пустозёров – 53:16' (5x5)   5:1 Сучков (Пустозёров) – 54:58' (5x4)

Екатеринбургский «Авто» на домашнем льду уступил «Белым Медведям» со счётом 2:4. У челябинцев две шайбы забросил Аркадий Аксёнов, по разу отличились Егор Степанов и Артём Шварёв. В составе «Авто» по голу на счету Ильи Овчинникова и Даниила Валитова. «Белые Медведи» вышли во второй раунд, выиграв серию — 3-2. Их следующим соперником будем «Толпар».

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
16 марта 2020, понедельник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Овчинников (Седов, Валитов) – 03:37' (5x4)   1:1 Аксёнов – 07:02' (5x5)   1:2 Степанов (Шабанов) – 37:32' (5x5)   1:3 Шварёв – 46:55' (4x5)   2:3 Валитов (Захаров) – 57:48' (5x5)   2:4 Аксёнов (Ширяев, Мансуров) – 59:10' (en)
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