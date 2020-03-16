Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 16 марта 2020 года

Сегодня, 16 марта, в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) состоялось два матча первого раунда плей-офф.



Уфимский «Толпар» принимал магнитогорских «Стальных Лисов» и одержал победу со счётом 5:1. В составе победителей дубль на счету Алексея Пустозёрова, по шайбе забросили Родион Амиров, Павел Елизаров и Егор Сучков. У «Стальных Лисов» единственный гол на счету Данила Пятина. «Толпар» выиграл серию — 3-2.

Екатеринбургский «Авто» на домашнем льду уступил «Белым Медведям» со счётом 2:4. У челябинцев две шайбы забросил Аркадий Аксёнов, по разу отличились Егор Степанов и Артём Шварёв. В составе «Авто» по голу на счету Ильи Овчинникова и Даниила Валитова. «Белые Медведи» вышли во второй раунд, выиграв серию — 3-2. Их следующим соперником будем «Толпар».