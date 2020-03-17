Захаров: жёны игроков не должны ходить по ресторанам, сейчас будем с ними разбираться

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о подготовке команды к чемпионату мира 2020 года. Из-за коронавируса турнир может быть отменён, но официально ИИХФ об этом пока не объявляла.

«У нас в раздевалке все руки моют — до и после тренировки. Мы не жмём руки, а отбиваем «кулачки», не обнимаемся — это запрещено в раздевалке. Баня у нас должна быть каждый день, все врачи её рекомендуют. Есть третий вариант, но он запрещён. Слышал, что сто грамм можно выпивать…

Отменить сбор? Мы его не можем отменить. Зачем отменять? Хоккеисты в троллейбусах не ездят, у них машины. Жёны игроков? Они тоже не должны ходить по ресторанам. Обед у нас в раздевалке, а с жёнами сейчас будем разбираться», – цитирует Захарова «Прессбол».