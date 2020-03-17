ИИХФ отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе

Международная федерация хоккея отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе из-за эпидемии коронавируса, информирует официальный сайт организации. Турнир должен был пройти в Словении и Польше с 27 апреля по 3 мая.



Также была проведена онлайн-конференция по поводу возможной отмены ЧМ-2020 в Швейцарии. В совещании приняли участие организаторы и несколько стран-участниц.



«К сожалению, сейчас не может быть принято никаких решений по поводу ЧМ-2020 в Швейцарии. Заинтересованные стороны открыто обсудили ситуацию», — сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Ларионов — о ЧМ-2020 по хоккею: у меня мало оптимизма, что он состоится