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ИИХФ отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе из-за эпидемии коронавируса, информирует официальный сайт организации. Турнир должен был пройти в Словении и Польше с 27 апреля по 3 мая.

Также была проведена онлайн-конференция по поводу возможной отмены ЧМ-2020 в Швейцарии. В совещании приняли участие организаторы и несколько стран-участниц.

«К сожалению, сейчас не может быть принято никаких решений по поводу ЧМ-2020 в Швейцарии. Заинтересованные стороны открыто обсудили ситуацию», — сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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