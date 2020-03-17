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Вице-президент ИИХФ: ЧМ-2020 по хоккею точно не состоится в мае

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ: ЧМ-2020 по хоккею точно не состоится в мае
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола выразил твёрдую уверенность, что чемпионат мира по хоккею, запланированный на май 2020 года в Швейцарии, будет отменён. Напомним, ранее стало известно, что ИИХФ отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе из-за эпидемии коронавируса.

«Мы ещё ждём официального решения швейцарских властей, но ясно, что чемпионат мира точно не будет сыгран в мае. Сейчас ИИХФ и страховые компании решают деловые вопросы. Когда всё будет определено, будет сделано официальное заявление. Здесь уже всё понятно», — приводит слова Куммолы Iltalehti.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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