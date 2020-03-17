Вице-президент ИИХФ: ЧМ-2020 по хоккею точно не состоится в мае

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола выразил твёрдую уверенность, что чемпионат мира по хоккею, запланированный на май 2020 года в Швейцарии, будет отменён. Напомним, ранее стало известно, что ИИХФ отменила проведение чемпионата мира в первом дивизионе из-за эпидемии коронавируса.



«Мы ещё ждём официального решения швейцарских властей, но ясно, что чемпионат мира точно не будет сыгран в мае. Сейчас ИИХФ и страховые компании решают деловые вопросы. Когда всё будет определено, будет сделано официальное заявление. Здесь уже всё понятно», — приводит слова Куммолы Iltalehti.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.