«Нефтяник» победил «Динамо» СПб, сравняв счёт в серии
Альметьевский «Нефтяник» на домашней площадке со счётом 3:0 обыграл петербургское «Динамо» в матче плей-офф Высшей хоккейной лиги. Общий счёт в серии сравнялся — 2-2.
Авторами заброшенных шайб в матче стали нападающие Ярослав Альшевский, Станислав Альшевский и Кирилл Лебедев. Сухой матч в актив записал голкипер «Нефтяника» Иван Кульбаков.
ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 4-й матч
17 марта 2020, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 0
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Альшевский (Альшевский, Мокин) – 08:34' (5x5) 2:0 Альшевский (Альшевский) – 39:32' (5x5) 3:0 Лебедев (Сорокин, Салахов) – 58:54' (en)
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами — участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года. О датах возобновления матчей плей-офф будет сообщено дополнительно.
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