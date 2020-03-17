«Нефтяник» победил «Динамо» СПб, сравняв счёт в серии

Альметьевский «Нефтяник» на домашней площадке со счётом 3:0 обыграл петербургское «Динамо» в матче плей-офф Высшей хоккейной лиги. Общий счёт в серии сравнялся — 2-2.



Авторами заброшенных шайб в матче стали нападающие Ярослав Альшевский, Станислав Альшевский и Кирилл Лебедев. Сухой матч в актив записал голкипер «Нефтяника» Иван Кульбаков.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами — участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года. О датах возобновления матчей плей-офф будет сообщено дополнительно.