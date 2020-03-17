Источник: звёзды НХЛ хотят завершить сезон-2019/2020 в августе или сентябре

Североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн рассказал о взгляде нескольких ведущих игроков НХЛ на перерыв в чемпионате, связанный с эпидемией коронавируса.



Как сообщил инсайдер, несколько звёздных игроков хотят предложить руководству НХЛ завершить сезон-2019/2020 в августе или сентябре, а начать следующий — уже в ноябре. Это предложение хоккеисты обсуждают в переписке в социальных сетях.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7 тыс. умерло.

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