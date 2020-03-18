ISport.cz: нигде в мире сейчас хоккея нет, и только КХЛ делает вид, что что-то продолжится

Обозреватель чешского издания ISport.cz критично оценил инициативу Континентальной хоккейной лиги организовать второй этап сезона-2019/2020 в середине апреля, когда будет закончена нынешняя пауза.

«Чемпионат мира, вероятно, будет отменён из-за эпидемии коронавируса, ИИХФ ждёт решения правительства Швейцарии. Сейчас нигде в мире в хоккея нет, все лиги либо отложили сезон, либо отменили вовсе. И только КХЛ делает вид, что даже после выхода из плей-офф «Йокерита» и «Барыса» что-то продолжится», — отмечает автор издания.

Вчера, 17 марта, РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов.