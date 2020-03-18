Защитник «Тампы» Сергачёв катается на роликах в США под хиты Цоя и Леонтьева

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв катается на роликах в США под хиты Виктора Цоя и Валерия Леонтьева.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.



Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 7000 умерло.