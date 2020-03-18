Дацюк открыл встречу на шахматном турнире и назвал лучших игроков среди хоккеистов
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк открыл игру Фабиано Каруана и Кирилла Алексеенко на шахматном турнире претендентов в Екатеринбурге. Сообщается, что в коротком интервью Дацюк назвал лучшими шахматистами среди хоккеистов Игоря Ларионова и Артемия Панарина.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) балла при показателе полезности «+12» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола за три матча.
Летом игрок примет окончательное решение по поводу возможного продолжения карьеры, в настоящий момент ничего не решено.
Агент Дацюка: решение о возможном продолжении карьеры Павел примет летом
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