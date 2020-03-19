Игрок «Куньлуня»: когда мы покидали Пекин, на улицах было пусто — это было сумасшествие

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу рассказал, как Китай переживает эпидемию коронавируса и о перспективах хоккея в этой стране.
«Мне понравилось, хотя всё закончилось не так, как нам хотелось. Последний месяц сезона мы провели на выезде. Вначале было трудно найти информацию о том, что происходит в Китае. К тому времени, когда мы покидали Пекин в последний раз, в метро и на улицах было пусто, народу не было. Это было просто сумасшествие, потому что мы привыкли видеть там людей повсюду. Я не смог забрать оттуда свои вещи, поэтому поехал с тем, что было у меня в последнем выезде.
Шансы хоккея в Китае? Они есть. Приятно видеть, что на наших играх были дети и семьи. Главное, чтобы молодёжь занималась спортом», — приводит слова Фу Sportsnet.
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