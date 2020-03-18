Быков: играть при пустых трибунах — пир во время чумы. Матчи без публики служат наказанием

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможной отмене ЧМ-2020.



«Об отмене чемпионата мира пока официально не объявлено, но думаю, соответствующее решение будет принято после консультаций президента ИИФХ Рене Фазеля со швейцарским правительством. С трудом могу себе представить, как можно сейчас провести этот турнир.



Обстановка весьма напряжённая. Все закрывается. В Швейцарии национальный чемпионат по хоккею был приостановлен ещё в феврале, а в конце прошлой недели решили, что в нем не будет ни чемпиона, ни клубов, выбывающих во второй дивизион. В других странах тоже прикрыли чемпионаты, игроки находятся в подвешенном состоянии. Да и кто поехал бы в страну, в которой не решена проблема с коронавирусом?



Идея переноса ЧМ-2020 в Россию? Но в России проблема тоже есть. А играть при пустых трибунах – пир во время чумы. Паниковать не надо, но проводить спортивные мероприятия без зрителей бессмысленно. Матчи без публики служат наказанием. В данном же случае наказывать некого. Устраивать чемпионат мира ради удовлетворения амбиций игроков? Но в условиях эпидемии они же ставились бы под удар», — цитирует Быкова «Команда России».

Фазель: почти нет сомнений, что ЧМ-2020 будет отменён. Это очень грустно