Быков: играть при пустых трибунах — пир во время чумы. Матчи без публики служат наказанием

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможной отмене ЧМ-2020.
«Об отмене чемпионата мира пока официально не объявлено, но думаю, соответствующее решение будет принято после консультаций президента ИИФХ Рене Фазеля со швейцарским правительством. С трудом могу себе представить, как можно сейчас провести этот турнир.
Обстановка весьма напряжённая. Все закрывается. В Швейцарии национальный чемпионат по хоккею был приостановлен ещё в феврале, а в конце прошлой недели решили, что в нем не будет ни чемпиона, ни клубов, выбывающих во второй дивизион. В других странах тоже прикрыли чемпионаты, игроки находятся в подвешенном состоянии. Да и кто поехал бы в страну, в которой не решена проблема с коронавирусом?
Идея переноса ЧМ-2020 в Россию? Но в России проблема тоже есть. А играть при пустых трибунах – пир во время чумы. Паниковать не надо, но проводить спортивные мероприятия без зрителей бессмысленно. Матчи без публики служат наказанием. В данном же случае наказывать некого. Устраивать чемпионат мира ради удовлетворения амбиций игроков? Но в условиях эпидемии они же ставились бы под удар», — цитирует Быкова «Команда России».
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