Бабаев: от КХЛ просто нужна чёткая дорожная карта, в мае и июне сыграть реально

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал приостановку сезона в КХЛ из-за коронавируса.



«Пока ещё есть шанс возобновить клубный сезон, тем более с учётом отмены чемпионата мира. Я не вижу проблем, чтобы сейчас распустить команды, а затем их собрать. Конечно, если проблема с коронавирусом не решится в ближайшие месяцы, концовку сезона невозможно будет провести в июле и августе, когда надо начинать следующий чемпионат. Но в мае и июне все эти матчи сыграть реально. От КХЛ просто нужна чёткая дорожная карта.



Все эти заявления «Ак Барса», «Йокерита», «Барыса» происходят от неизвестности, от отсутствия чёткой дорожной карты. Если бы им сразу внятно сказали, что мы возобновим сезон условно 15 или 30 апреля, а пока вы можете распустить игроков по домам, то клубы спокойно адаптировались бы к ситуации.



Другой вопрос, когда ты не знаешь, что должен делать и что будет дальше, у тебя заканчиваются контракты с игроками, иностранцы просят отпустить их домой, а ты заставляешь их тренироваться. А как вы будете продлевать контракты, когда наступит исходная дата окончания сезона? Любой игрок скажет, что он тренировался и выполнял свои обязательства, поэтому не должен оставаться в клубе», – цитирует Бабаева «Известия».

Теперь КХЛ атакуют клубы. «Ак Барс» грозится сняться, если не отменят плей-офф Заканчивать сезон готовы только пять команд из восьми. Лига продолжает держаться невозмутимо.