Т. Доми: Стивенс — самый фальшивый игрок из тех, против кого я выходил на лёд. Он жулик

Известный в прошлом тафгай НХЛ Тай Доми, выступавший за «Торонто Мэйпл Лифс», заявил, что не считает экс-защитника «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» Скотта Стивенса тафгаем.
«Скотт Стивенс — самый фальшивый игрок из тех, против кого я выходил на лёд. Я гонялся за этим парнем годами. Такой жулик, это просто смешно. Этот парень нацеливался на лучших хоккеистов моей команды. Я всегда пытался подраться с ним, а он избегал поединка. Никогда не отвечал на вызов.
Мы однажды оказались на скамейке штрафников, я сказал ему: «Пойдём, я сейчас из тебя выбью всю дурь», а он не решился, держался очень тихо. Удар-то у него был неплохой, но он всегда дрался с уязвимыми парнями и никогда не отвечал на мой вызов. Скотт Стивенс — тафгай? Да ладно вам, прекратите», — приводит слова Доми Sportsnet.
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