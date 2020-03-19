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Т. Доми: Стивенс — самый фальшивый игрок из тех, против кого я выходил на лёд. Он жулик

Т. Доми: Стивенс — самый фальшивый игрок из тех, против кого я выходил на лёд. Он жулик
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом тафгай НХЛ Тай Доми, выступавший за «Торонто Мэйпл Лифс», заявил, что не считает экс-защитника «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» Скотта Стивенса тафгаем.

«Скотт Стивенс — самый фальшивый игрок из тех, против кого я выходил на лёд. Я гонялся за этим парнем годами. Такой жулик, это просто смешно. Этот парень нацеливался на лучших хоккеистов моей команды. Я всегда пытался подраться с ним, а он избегал поединка. Никогда не отвечал на вызов.

Мы однажды оказались на скамейке штрафников, я сказал ему: «Пойдём, я сейчас из тебя выбью всю дурь», а он не решился, держался очень тихо. Удар-то у него был неплохой, но он всегда дрался с уязвимыми парнями и никогда не отвечал на мой вызов. Скотт Стивенс — тафгай? Да ладно вам, прекратите», — приводит слова Доми Sportsnet.

История одного тафгая. Часть 6
"Глупец тот, кто с пренебрежением относится к слабому противнику" – именно эта фраза известного тафгая Тахира Доми вошла во все учебники тафгайского мастерства. Правда, неизданные.
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