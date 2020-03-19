Торторелла — о коронавирусе: стараюсь не воспринимать себя как хоккейного тренера

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла поделился мнением о паузе в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса.



«Я не знаю, во что это всё выльется и как долго продлится. Едва ли хоть кто-то знает, что произойдёт. Я смотрю новости каждый день, вижу, как всё развивается, поэтому очень сложно сказать, что мы должны делать. Я знаю, что лига хочет каким-то образом закончить сезон, но кто знает, куда придёт вся ситуация и как долго она продлится. Я же сейчас стараюсь не воспринимать себя как хоккейного тренера. Ситуация касается общемирового здоровья. На данный момент это главный приоритет. А хоккей идёт следом за этим.



При этом у меня уже готовы разные виды сценариев для мини-тренировочного лагеря. Они у меня уже есть в письменном виде, потому что я беспокоюсь из-за травм и всех вещей, которые могут случиться с игроками, если их не подготовить правильно. Мы готовы к разным ситуациям, просто я пока не знаю, какой эта ситуация будет», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.