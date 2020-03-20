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Видео: все голевые передачи Никиты Зайцева в этом сезоне

Видео: все голевые передачи Никиты Зайцева в этом сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Появилось видео всех результативных передач российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин провёл за «Оттаву» 58 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 11 результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ранее несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, заразившимся коронавирусом. Однако, отец хоккеиста Игорь Зайцев опроверг данную информацию. Напомним, ранее клуб подтвердил, что один из его игроков действительно заразился коронавирусом.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

«Пандемия держит в спокойствии. Детей не увезут». Бывшая жена Зайцева пришла в суд
Маргарита не видела своих дочерей почти четыре месяца. Никита не выходит на связь, а два загранпаспорта его бывшей жены пропали.
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