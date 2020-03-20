Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Колесников: в 2014 году Дадонов и Кагарлицкий были согласны играть за Украину

Колесников: в 2014 году Дадонов и Кагарлицкий были
Колесников: в 2014 году Дадонов и Кагарлицкий были согласны играть за Украину
Хоккей / КХЛ 0

Владелец и президент «Донбасса» Борис Колесников рассказал о вероятности принятия украинского гражданства россиянами Евгением Дадоновым и Дмитрием Кагарлицким в 2014 году. Напомним, в то время оба игрока выступали за донецкий клуб.

«В 2014 году, конечно, была другая среда. «Донбасс» играл в полуфинале Запада КХЛ, и только война нас остановила. В Донецке играли Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский, а также Максим Якуценя, Евгений Дадонов, Дмитрий Кагарлицкий – у нас было согласие этих российских ребят на натурализацию, они бы серьёзно усилили сборную Украины.

Имея клуб такого уровня, можно было говорить и о международной элите. Сейчас, разумеется, гораздо сложнее, но я оптимист и думаю, что всё воссоединится. Пока украинский хоккей не развивается, но выживает. Будет мир, будет и хоккей, и нам не стыдно будет играть», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Борисом Колесниковым доступна на «Чемпионате».

«В 2014-м «Донбасс» остановила лишь война. А сейчас у нас даже нет доступа к нашей арене»
Донецкий клуб мог выиграть Кубок Гагарина, а сейчас не знает, с кем играть на Украине. Разговор с президентом клуба Борисом Колесниковым.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020