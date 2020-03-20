Колесников: в 2014 году Дадонов и Кагарлицкий были согласны играть за Украину

Владелец и президент «Донбасса» Борис Колесников рассказал о вероятности принятия украинского гражданства россиянами Евгением Дадоновым и Дмитрием Кагарлицким в 2014 году. Напомним, в то время оба игрока выступали за донецкий клуб.
«В 2014 году, конечно, была другая среда. «Донбасс» играл в полуфинале Запада КХЛ, и только война нас остановила. В Донецке играли Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский, а также Максим Якуценя, Евгений Дадонов, Дмитрий Кагарлицкий – у нас было согласие этих российских ребят на натурализацию, они бы серьёзно усилили сборную Украины.
Имея клуб такого уровня, можно было говорить и о международной элите. Сейчас, разумеется, гораздо сложнее, но я оптимист и думаю, что всё воссоединится. Пока украинский хоккей не развивается, но выживает. Будет мир, будет и хоккей, и нам не стыдно будет играть», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Полная версия интервью с Борисом Колесниковым доступна на «Чемпионате».
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