Колесников: в 2014 году Дадонов и Кагарлицкий были согласны играть за Украину

Владелец и президент «Донбасса» Борис Колесников рассказал о вероятности принятия украинского гражданства россиянами Евгением Дадоновым и Дмитрием Кагарлицким в 2014 году. Напомним, в то время оба игрока выступали за донецкий клуб.

«В 2014 году, конечно, была другая среда. «Донбасс» играл в полуфинале Запада КХЛ, и только война нас остановила. В Донецке играли Руслан Федотенко, Алексей Поникаровский, а также Максим Якуценя, Евгений Дадонов, Дмитрий Кагарлицкий – у нас было согласие этих российских ребят на натурализацию, они бы серьёзно усилили сборную Украины.

Имея клуб такого уровня, можно было говорить и о международной элите. Сейчас, разумеется, гораздо сложнее, но я оптимист и думаю, что всё воссоединится. Пока украинский хоккей не развивается, но выживает. Будет мир, будет и хоккей, и нам не стыдно будет играть», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полная версия интервью с Борисом Колесниковым доступна на «Чемпионате».