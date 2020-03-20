Тарасенко: говорили, что на коленях приползу обратно. Возвращение в КХЛ стало бы крахом

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился воспоминаниями об отъезде в НХЛ. Российский нападающий уехал в Северную Америку в 2013 году.

«Когда я уезжал в НХЛ, очень многие мне говорили, что я на коленях приползу обратно. Никогда не высказывал ничего плохого про КХЛ, это лига, в которой я начинал. Но в тот момент возвращение стало бы для меня крахом. И психологическим, и вообще. Люди, которые это говорили, почувствовали бы, что я действительно не смог. Сравнивая с картами, на НХЛ я тогда поставил всё, что у меня было. Как в покере — all in. Это был момент моей жизни.



То, что приползу, говорили известные люди — но не хочу их называть. Но эти истории я могу кому-то потом рассказать, тем же детям, когда они вырастут. В жизни не бывает всё гладко. Но как же бывает сладко, когда чего-то достигаешь. Всё помнишь и говоришь: «Я этого добился». В тебя не верили, а ты смог. Нет, это не злорадство, что они были не правы. А радость, что ты, имея амбиции и задавая себе планку, был прав», – цитирует Тарасенко «Спорт-экспресс».