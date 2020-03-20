Голкипер сборной Чехии Грубец останется в «Куньлуне» ещё на один сезон

«Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с голкипером Шимоном Грубецом. Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается в «твиттере» пресс-службы КХЛ.

28-летний чех в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он провёл в регулярном чемпионате 32 матча, отражая 93,2% бросков и пропуская 2,19 шайбы в среднем за матч.

До перехода в китайский клуб Шимон семь сезонов защищал цвета чешского «Тршинеца». Также в его карьере были чешские «Ческе Будеевице», «Табор», «Писек» и «Гавиржов». В сезоне-2018/19 Шимон принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,18 шайбы и отражая 92,2% бросков. В плей-офф он сыграл 17 матчей при коэффициенте надёжности 1,92 и проценте отражённых бросков 92,6. Грубец выиграл чемпионат Чехии.

Он также принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча, пропуская в среднем за встречу 1,85 шайбы.