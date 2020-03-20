Крюгер: я рассматриваю спорт как возможность многое сделать в посткоронавирусную эпоху

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер поделился своими мыслями по поводу того, как миру необходимо вести себя в период коронавируса, отметив, что уже сейчас людям нужно думать о том, как исправить нанесённый эпидемией ущерб.
«Думаю, сейчас всем нужно сосредоточиться на вещах, которые мы можем контролировать. Нужно обрабатывать поступающую информацию, но не перегружать себя ею, потому что это может привести к полному параличу наших мыслей и действий. В этой ситуации важно оставаться разумными, уважать принимаемые решения и быть терпеливыми. При этом необходимо использовать нынешнее время, чтобы помогать и вдохновлять других. Это необходимая составляющая того, чтобы выйти из кризиса и вернуть мир обратно в движение. Этого не произойдёт просто по нажатию кнопки.
Я лично рассматриваю спорт и лидерство в спорте как возможность многое сделать в посткоронавирусную эпоху. Но в данный момент речь идёт о том, «что я могу контролировать, о чём я могу заботиться».
Нужно убедиться, что мы делаем в нынешней ситуации всё возможное для помощи людям, которые прямо сейчас нуждаются в нашей поддержке. Эти мысли постоянно вертятся в моей голове. Но я также понимаю, что пройдёт врем и мы должны быть готовыми исправить тот ущерб, который нанесён нашему миру. Нам всем нужно помогать друг другу, работать вместе, чтобы вернуться в правильное русло», — приводит слова Крюгера журналист Крис Джонстон в «Твиттере».
Крюгер тренировал «Эдмонтон Ойлерз» в сезоне-2012/2013. В 2014 году специалист был консультантом тренерского штаба сборной Канады, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Сочи. В 2016 году он работал главным тренером сборной Европы на Кубке мира в Торонто, где команда дошла до финала.
В феврале 2014 года Крюгер занял пост директора английского футбольного клуба «Саутгемптон», а впоследствии стал его президентом. 59-летний специалист покинул эту должность в апреле 2019 года.
- 20 марта 2020
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