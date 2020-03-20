«Спартак» интересуется экс-форвардом «Северстали» Странски
Чешский нападающий «Тршинеца» Матей Странски может присоединиться к клубу из Континентальной хоккейной лиги. По данным «Спорт Бизнес Online», в услугах 26-летнего хоккеиста заинтересован московский «Спартак».
Странски попал в шорт-лист нескольких клубов КХЛ, но именно команда Олега Знарка проявляет к чешскому игроку повышенный интерес. Странски провёл один полный сезон за «Северсталь», а в ходе прошлогоднего розыгрыша КХЛ череповчане расторгли с ним контракт.
За 59 матчей в КХЛ чех набрал всего 18 (11+7) очков. Сезон-2018/2019 он успешно завершил в шведской «Море», а летом вернулся в Чехию. В «Тршинеце» Странски здорово сыграл в Лиге чемпионов, где в 6 матчах набрал 7 очков, а в чешской экстралиге стал лучшим бомбардиром команды (45 очков).
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