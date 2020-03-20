Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фазель: вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Фазель: вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что ответ по проведению чемпионата мира в Швейцарии будет дан до 22 марта.

«Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо. Сейчас мы ждём расширенную информацию от властей Швейцарии и страховых компаний. Вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней. Нам нужно набраться терпения. С другой стороны, режим ЧС введён пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но всё это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию.

Мы пока можем выходить на улицу в Швейцарии, комендантского часа нет, но мы не можем встречаться в компании более пяти человек. Ситуация пока не такая, как в Италии, Франции или Испании, где люди вынуждены сидеть дома на карантине», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

16 марта, в Швейцарии, где в мае запланировано проведение турнира, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

13 марта ИИХФ официально заявила об отмене ЮЧМ-2020 и ещё четырёх турниров из-за пандемии коронавируса.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020