Фазель: вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что ответ по проведению чемпионата мира в Швейцарии будет дан до 22 марта.



«Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо. Сейчас мы ждём расширенную информацию от властей Швейцарии и страховых компаний. Вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней. Нам нужно набраться терпения. С другой стороны, режим ЧС введён пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но всё это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию.



Мы пока можем выходить на улицу в Швейцарии, комендантского часа нет, но мы не можем встречаться в компании более пяти человек. Ситуация пока не такая, как в Италии, Франции или Испании, где люди вынуждены сидеть дома на карантине», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».



16 марта, в Швейцарии, где в мае запланировано проведение турнира, объявлен режим чрезвычайной ситуации.



13 марта ИИХФ официально заявила об отмене ЮЧМ-2020 и ещё четырёх турниров из-за пандемии коронавируса.